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09:21, 18 июля 2024Спорт

Бразильский футболист рассказал об изменившихся за 17 лет россиянах

Гильерме заявил, что сейчас в России люди более открытые, чем 17 лет назад

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший вратарь московского «Локомотива» бразилец Маринато Гильерме в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» рассказал о том, как изменились люди в России за 17 лет.

По словам футболиста, когда он впервые приехал в страну в 2007 году, люди были очень закрытыми. «Сейчас совершенно другое поколение — многие русские говорят по-английски», — заявил вратарь.

Гильерме также отметил, что раньше ему даже не пытались помочь на улице. «Много раз я спрашивал: "Как пройти по такому-то адресу?" И мне сразу отвечали: "Я не знаю". Но сейчас все совершенно по-другому», — отметил вратарь.

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 года и провел в составе команды 383 матча. Вместе с «железнодорожниками» вратарь стал чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны. Он также получил российское гражданство и провел 19 матчей в составе национальной сборной.

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      Алексей Гусев
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