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10:55, 18 июля 2024Мир

Британия подтвердит поддержку Киева на саммите под Лондоном

Премьер Британии поддержит Киев на саммите Европейского политического сообщества

Фото: Nathan Howard / Reuters

Новый премьер-министр Британии Кир Стармер намерен использовать саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под Лондоном, чтобы подтвердить свою приверженность поддержке Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что на встрече в графстве Оксфордшир под Лондоном встретятся более 40 лидеров государств и правительств. По словам британского чиновника, Стармер использует это мероприятие, чтобы показать готовность Европы и Великобритании поддержать Украину в военном и финансовом вопросах.

На четвертом по счету саммите ЕПС будет присутствовать и украинский лидер Владимир Зеленский, пишет издание. Всего организаторы мероприятия ожидают 45 делегаций.

Спустя три дня после вступления в должность премьера Кир Стармер заявил, что может исправить ошибку Бориса Джонсона, занимавшего этот пост с июля 2019 года по сентябрь 2022 года, и улучшить отношения Британии с Европейским союзом.

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      Лина Пивоварова
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