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20:56, 18 июля 2024Силовые структуры

Бывшего депутата Госдумы арестовали по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал экс-депутата Абельцева по делу о мошенничестве
Сергей Абельцев

Сергей Абельцев. Фото: Tirex298 / Wikimedia

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Сергея Абельцева. Об этом сообщает РИА Новости.

Абельцеву вменяют мошенничество в особо крупном размере. Собеседник агентства заявил, что бывший депутат подозревается в аферах на 10 миллионов рублей.

Сергей Абельцев впервые стал депутатом Госдумы в 1993 году. Всего он избирался в четырех созывах. В 2011 года он перестал быть парламентарием, однако остался в ЛДПР и выполнял функции помощника Владимира Жириновского. С апреля 2022 года по ноябрь 2023 исполнял обязанности помощника первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме.

17 июля в Москве силовики задержали бывшего главу департамента культуры столицы Александра Кибовского.

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