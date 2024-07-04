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13:16, 4 июля 2024Силовые структуры

Одного из самых богатых в российском городе депутатов заподозрили в афере

Прокуратура подозревает депутата Курска Шашенкову в мошенничестве на ₽6,8 млн

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура подозревает Людмилу Шашенкову, одну из самых богатых депутатов Курска, в мошенничестве на 6,8 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В надзорном ведомстве выяснили, что парламентарий умудрилась дважды получить компенсацию за поврежденный в результате обстрела дом в Теткино. Она подала заявление на выплату от имени собственника жилья, уничтоженного Вооруженными силами Украины (ВСУ), и от имени жителя Теткино, хотя сама живет в Курске. Общая сумма полученных Шашенковой выплат составила 6,8 миллиона рублей.

Прокуратура подала против депутата, а также к Минстрою Курской области и администрации Теткино, которые участвовали в афере, иск о возврате в бюджет незаконно полученной компенсации. Параллельно Следственный комитет России начал проверку в отношении парламентария.

Mash отмечает, что Шашенкова в 2021 году задекларировала доход в 162,9 миллиона рублей, став одной из самых богатых депутатов Курса. Она владеет компанией, являющейся крупнейшим в регионе поставщиком питания для школ и детских лагерей. В ее портфеле свыше 300 госконтрактов на общую сумму 868 миллионов рублей. Еще у депутата фирма по розничной торговле продуктами, выручка которой в 2023 году составила 225,2 миллиона рублей, и ресторан.

4 июня сообщалось, что в Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего парламентария Березовского районного совета депутатов, который вымогал у предпринимателя 20,8 миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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