Экс-депутата российского региона осудят за вымогательство 20 миллионов рублей

В Красноярске осудят экс-депутата районного совета за вымогательство 20 млн руб.

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего парламентария Березовского районного совета депутатов, который вымогал у предпринимателя 20,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Экс-депутат проходит обвиняемым по статьям 163 («Вымогательство») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Его дело направлено в прокуратуру Красноярского края для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый получил доступ к серверному оборудованию компании «КПК Совет» и заявил ее председателю, что его якобы изъяли силовики. Депутат предложил урегулировать ситуацию за 20 миллионов. Мужчина согласился и заключил с обвиняемым договор займа на сумму 20,8 миллиона рублей и фактически, не получив денег, обязался их вернуть. Впоследствии парламентарий стал ему угрожать и потребовал эти деньги. В результате пострадавший отдал ему два с половиной миллиона рублей наличными, а также право собственности на квартиру в Красноярске стоимостью девять миллионов рублей.

Правоохранители также выяснили, что с 29 декабря 2015 по 28 декабря 2016 года обвиняемый на основании ложных документов заключил с администрацией Солонцовского сельсовета договоры купли-продажи трех земельных участков по льготной стоимости, зарегистрировав на них право собственности. Его действия нанесли муниципальному образованию ущерб в 267 миллионов рублей.

Ранее Советский районный суд Астрахани приговорил бывшего депутата городской думы к семи с половиной годам колонии строгого режима за попытку сбыть наркотики.