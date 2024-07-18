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19:26, 18 июля 2024Силовые структуры

Бывшую главу одного из филиалов АТБ осудили за хищение миллиардов рублей

В Москве суд приговорил экс-главу филиала «АТБ» Шаблыко к 5 годам за хищение

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшую главу московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко к пяти годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Шаблыко признали виновной по статье 160 УК РФ («Растрата»).

По версии следствия, в 2014-2015 годах Шаблыко была причастна к выводу из банка по фиктивным кредитным договорам около 4,2 миллиарда рублей. Женщина свою вину не признала. По ее словам, она не принимала решения о заключении кредитных договоров, а лишь исполняла указания, поступавшие из головного офиса банка в Хабаровске.

Ранее бывшего генерального директора Крымской железной дороги осудили на пять лет и два месяца лишения свободы за коррупционные преступления.

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