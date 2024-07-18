Девушка увидела необычную отметину на теле и напугала пользователей сети

Пользовательница Reddit показала на портале фото, сделанное на отдыхе. В комментариях напуганные пользователи посоветовали девушке обратиться к врачу.

Авторша поста, отдыхавшая в Мексике, выложила фотографию руки с необычной темно-красной отметиной. Девушка пожаловалась, что ее кто-то укусил.

«Подумайте о походе к врачу», «Не удивляйтесь, если через несколько месяцев в вашей руке начнут ползать личинки оводов», «Может, это укус чупакабры?», «Мой парень заразился лихорадкой чикунгунья из-за укуса комара в Мексике. Будьте осторожны и сходите к врачу!» — написали они.

Позднее пользовательница уточнила, что, вероятнее всего, получила необычное пятно из-за сока лайма. Он брызнул девушке на руку, когда та была на солнце. Из-за солнечных лучей, попавших на след от цитрусовых, на коже возникла такая реакция, объяснила она.

Ранее парень опубликовал на Reddit фотографию своей ноги и напугал других пользователей. Они заявили, что автору публикации нужно срочно обратиться к врачу, иначе он может лишиться ноги.