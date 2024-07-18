Фон дер Ляйен оценила работу ЕС c США при Трампе

Фон дер Ляйен: важно усилить автономию ЕС, несмотря на итоги выборов в США

Независимо от исхода выборов в США и возможной работе с «менее дружественной администрацией» в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа важно усилить автономию Европы. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«Независимо от результатов выборов в других частях мира, в том числе и в США, важно строить сильную и Европу. Под этим также предусматривается и снижение зависимости», — таким образом ответила политик на вопрос о возможном переизбрании Трампа на второй срок.

Она также добавила, что Европейский союз (ЕС) планирует продолжать «тесное сотрудничество» со своими союзниками и партнерами в будущем.

Ранее Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на пост председателя ЕК на пятилетний срок. Из 720 членов Европейского парламента (ЕП) ее кандидатуру одобрил 401 человек.