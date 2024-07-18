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13:29, 18 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала имама за перевод денег террористам

ФСБ: имам ульяновской мечети переводил деньги террористам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали имама-хатыба централизованной религиозной организации «Центральное духовное управление мусульман Ульяновской области». Об этом сообщает издание «Татарские новости Ульяновской области» со ссылкой на управление ведомства региона.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что еще в 2016 году мужчина перевел денежные средства на банковскую карту, подконтрольную членам международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Тем самым, он профинансировал преступную деятельность на территории Сирии.

В ходе обыска по месту жительства имама изъяты блокноты с личными записями, банковские карты и запрещенная религиозная литература. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма»). В ходе расследования правоохранительные органы намерены установить соучастников имама.

5 июля сообщалось, что Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы Абдурахимжона Эсана угли Курбоналиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за финансирование террористических организаций.

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      Любовь Ширижик
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