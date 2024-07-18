Извержение Везувия оказалось еще более катастрофичным

Frontiers in Earth Science: за извержением Везувия следовали землетрясения

Ученые Национального института геофизики и вулканологии (INGV) и Археологического парка Помпеи обнаружили, что извержение Везувия в 79-м году нашей эры было еще более катастрофичным, чем считалось ранее. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Earth Science.

Вулканологи впервые описали последствия землетрясений, сопутствующих извержению. Вулканические и сейсмические явления могут происходить одновременно или быстро следовать друг за другом, что затрудняет различение их эффектов. Тем не менее удалось доказать, что сейсмическая активность во время извержения сыграла значительную роль в разрушении Помпей.

Во время раскопок погребенного под пеплом «Дома художников» (Casa dei Pittori al Lavoro) исследователи заметили необычные характеристики обрушившихся зданий, которые не соответствовали эффектам вулканических явлений. Также были обнаружены два скелета с признаками серьезных переломов и травм.

Кости двух мужчин, которым было около 50 лет, были найдены в положениях, указывающих на внезапное обрушение стен. Один из них оказался раздавлен большим фрагментом стены, тогда как второй успел осознать опасность и попытался защитить себя деревянным предметом, следы которого исследователи обнаружили в вулканических отложениях.

Поскольку скелеты были найдены на пемзовых лапилли (отложениях из мелких частиц камня и пепла), а не под ними, исследователи полагают, что оба человека пережили начальную фазу извержения, найдя укрытие, но оказались застигнутыми врасплох землетрясениями, обрушившими здания.