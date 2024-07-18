Москвичам запретили купаться

Роспотребнадзор закрыл для купания озеро Белое в Москве

Роспотребнадзор закрыл для купания озеро Белое в Восточном административном округе (ВАО) столицы из-за несоответствия качества воды санитарным нормам. Об этом сообщается на сайте службы.

Таким образом у москвичей остались всего три озера, пригодных для купания, — Тропарево в Южном административном округе (ЮЗАО), Большой городской пруд и Черное озеро в Зеленоградском административном округе (ЗелАО).

Закрытыми для купания по-прежнему остаются Головинские пруды, пляж «Динамо», Левобережье, «Большой Садовый пруд» в Северном административном округе (САО) и Мещерское озеро в Западном административном округе (ЗАО).

Ранее река Чертановка в районе Битцевского леса на юго-западе столицы окрасилась в ярко-зеленый цвет. Межрайонная природоохранная прокуратура взялась за проверку, чтобы выявить источник загрязнения.