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17:05, 18 июля 2024Моя страна

Пауки-каннибалы заселили российский регион

В Астраханской области заметили пауков-каннибалов

Фото: Askad.skynet / Wikipedia

Жители Астраханской области столкнулись с аргиопой дольчатой — пауками-каннибалами. Об этом сообщает «Арбуз Today».

Отмечается, что это довольно крупный паук, самки которого вырастают до трех сантиметров в длину. После спаривания самки поедают самцов, повышая шансы на выживание потомства.

По информации издания, этот вид пауков распространен на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, находящегося в Ахтубинском районе Астраханской области. Сотрудник заповедника Николай Пирогов рассказал, что аргиопа дольчатая отличается от других своих сородичей брюшком с шестью глубокими выемками-дольками.

Аргиопа ядовита, однако для человека яд не опасен, он может только оказаться неприятным и вызвать тяжелые ощущения.

Ранее сообщалось, что женщина вернулась из Африки в США и нашла в чемодане пугающего паука. Огромный паук провел в чемодане несколько дней, пережил 24-часовой перелет и переезд в раскаленной машине и выглядел ослабленным, когда его нашли. Кроме того, у него не было одной ноги.

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      Варвара Кошечкина
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