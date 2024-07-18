Под отелем нашли 24 скелета

В Великобритании археологи нашли под отелем древние скелеты

В Великобритании археологи и волонтеры нашли 24 скелета во время раскопок на территории отеля. Об этом пишет Fox News.

Раскопки велись на территории The Old Bell Hotel в городе Малмсбери. Здание отеля находится очень близко к аббатству Малмсбери и было построено в XIII веке. Участники раскопок обнаружили 24 древних скелета, возраст останков составляет около тысячи лет. Предположительно, захоронения были сделаны между 670 и 940 годами.

Раскопки в Малмсбери проводились одновременно в 13 локациях в честь праздника Bid Athelstan Dig Day, названного так по имени первого англосаксонского короля, который правил всей Англией.

Представитель Cotswold Archaeology сказал, что обнаружение могил рядом с церковью не редкость, но количество захоронений поражает воображение. «Вопреки ожиданиям, эти могилы расположены не на предполагаемом месте средневекового кладбища — к югу от аббатства, — а к западу от старых монастырских построек. Еще более удивительным является то, что это останки саксов. В Малмсбери ранее не находили свидетельств монашеской жизни этого периода», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Египте обнаружили гробницы возрастом 2,5 тысячи лет, полные мумий. Останки датируются периодом между 600 годом до нашей эры и 200-300 годами нашей эры.