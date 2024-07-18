Рогов заявил о плохом знамении для Зеленского из-за НАТО

Рогов: назначение представителя НАТО является плохим знамением для Зеленского

Назначение представителя НАТО в Киеве Патрика Тернера является плохим знамением для президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Его РИА Новости.

«Это назначение для Зеленского не в радость и является плохим знамением, так как означает еще большее сокращение свободы его действий и возможностей на подконтрольной территории. Тернер — это смотрящий за Зеленским», — отметил чиновник.

Он добавил, что Тернер был замгенсека НАТО по военной политике, когда США ушли из Афганистана, оставив за собой военную технику. По мнению Рогова, Зеленскому намекают, что история повторяется. Задачей Тернера будет эвакуация всех представителей блока, воюющих на Украине, допустил чиновник.

17 июля в НАТО заявили о назначении Тернера представителем альянса в Киеве. В частности, он будет координатором взаимодействий НАТО с украинскими властями, а также будет предоставлять военному блоку оценки и рекомендации по конфликту.