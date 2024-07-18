Россиянкам назвали подходящую одежду для похода на пляж

Стилист Яна Кузнецова: на пляж следует ходить в белой одежде изо льна или хлопка

Стилистка Яна Кузнецова назвала россиянкам подходящую одежду для похода на пляж. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

Эксперт посоветовала выбирать наряды из материалов, в которых не будет жарко: льна, муслина, легкого хлопка и шелка. Также предпочтение следует отдавать предметам гардероба белого цвета или ярких оттенков, например желтого, красного или голубого. Что касается принтов — удачно будут смотреться лимоны, морские звезды, ракушки или цветы, отметила специалистка.

В то же время стилистка предложила использовать в качестве обуви вьетнамки и плетеные или соломенные шлепанцы и напомнила о важности головных уборов и солнцезащитных очков.

Ранее в июле стилист Александр Белов назвал российским мужчинам подходящие для появления в коротких плавках места.