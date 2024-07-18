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13:57, 18 июля 2024Россия

Стали известны потери украинских войск за сутки

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 1755 военнослужащих
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1755 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие данные журналистам раскрыли в Минобороны России.

Стало известно, что больше всего противник потерял в боестолкновениях с подразделениями группировок войск «Запад» и «Юг» — 520 и 540 военнослужащих соответственно.

В зоне ответственности группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр» ВСУ за сутки лишились до 695 человек личного состава.

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Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что высокие потери личного состава ВСУ связаны с продвижением российских сил под Харьковом.

«Дело в том, что западное направление — это харьковское направление. Наши ребята проводят операцию по расширению буферной зоны, чтобы они не могли стрелять по нашим приграничным территориям», — пояснил эксперт.

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      Никита Абрамов
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