Полковник Матвийчук: высокие потери ВСУ связаны с продвижением РФ под Харьковом

Высокие потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с продвижением российских сил под Харьковом, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился мнением о положении дел в украинской армии.

«Если взять две тысячи человек и перевести на организационно-штатную структуру, это полк. Полка нет. Почему такие потери? Дело в том, что западное направление — это харьковское направление. Наши ребята проводят операцию по расширению буферной зоны, чтобы они не могли стрелять по нашим приграничным территориям. Ситуация осложнилась тем, что под Волчанском и Липцами явно наметился успех, продвижение», — сказал он.

Туда бросаются резервы и все, что есть под рукой. Обученные, необученные — эти люди не умеют ни пользоваться оружием, ни вести себя на поле боя, но их гонят, поэтому такие потери Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Как сообщили в Минобороны России, за сутки ВСУ лишились до 1,9 тысячи бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Больше всего украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки войск «Запад» и «Юг». Также потери зафиксированы в зоне ответсвтенности группировок «Днепр», «Восток», «Центр» и «Север».

