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13:52, 15 июля 2024Россия

Раскрыты суточные потери украинской стороны в зоне спецоперации

Минобороны России: ВСУ за сутки потерял до 1900 бойцов в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1900 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое число журналистам раскрыло Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Запад», где ВСУ лишились до 585 военнослужащих. Еще 540 бойцов ВСУ потеряли в ходе боев с подразделениями группировки войск «Южная».

На других участках зоны проведения спецоперации — в зоне ответственности группировок «Днепр», «Восток», «Центр» и «Север» — украинская сторона потеряла до 775 человек личного состава.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение 40 бригадам украинских войск. Также был уничтожен танк, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», четыре американские бронетранспортера М113, три гаубицы М777 и две М198.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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