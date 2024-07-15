Минобороны России: ВСУ за сутки потерял до 1900 бойцов в зоне спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1900 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое число журналистам раскрыло Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Запад», где ВСУ лишились до 585 военнослужащих. Еще 540 бойцов ВСУ потеряли в ходе боев с подразделениями группировки войск «Южная».

На других участках зоны проведения спецоперации — в зоне ответственности группировок «Днепр», «Восток», «Центр» и «Север» — украинская сторона потеряла до 775 человек личного состава.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение 40 бригадам украинских войск. Также был уничтожен танк, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», четыре американские бронетранспортера М113, три гаубицы М777 и две М198.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.