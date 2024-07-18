Стало известно о назревающем бунте в одной из бригад ВСУ

«Военная хроника»: в 59-й ОМПБр ВСУ назревает бунт из-за лжи командиров

В 59-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМПБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке назревает бунт из-за лжи командиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, командование бригады скрывает от руководства ВСУ реальное положение дел на фронте, а потери подразделения внутри города увеличиваются почти ежесуточно. Из-за нежелания командиров среднего звена докладывать комбригу о регулярной сдаче позиций личный состав находится на грани бунта ввиду невозможности нормальных ротации и обеспечения всем необходимым для ведения боевых действий.

Отмечается также, что попытки высшего командования 59-й ОМПБр выехать на место для уточнения обстановки привели к тому, что из-за лжи нижестоящих офицеров касательно занятых позиций командиры бригады несколько раз попадали по удар российских FPV-дронов в серой зоне, где в соответствии с поступавшими докладами должны были располагаться позиции украинской армии.

Ранее военнослужащий группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой сообщал, что большинство позиций украинских войск в селе Крынки в Херсонской области оказались «разрушены подчистую». При этом он назвал Крынки местом, где невозможно держать оборону.