Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:48, 18 июля 2024Экономика

Великобритания ввела санкции против 11 «российских» танкеров

Великобритания ввела санкции против 11 танкеров за поставку российской нефти

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Великобритании внесли в санкционный список 11 танкеров, которые, как утверждает Минфин королевства, задействованы в перевозках российской нефти. Документ опубликован на сайте ведомства.

Указанным судам запрещается доступ в британские порты, а их регистрацию в судовом реестре Великобритании могут прекратить. Кроме того, капитанам и лоцманам подсанкционных судов грозит задержание. Все танкеры, попавшие в список на этот раз, ходят под флагами Габона, островов Кука и Панамы.

Ранее Bloomberg выяснил, что Великобритания и несколько европейских стран согласны с необходимостью усилить меры борьбы с доходами России от продажи нефти и начали разрабатывать соответствующие способы.

Лондон хочет сделать упор на противодействии теневому флоту. Речь идет о фактически контролируемых Россией судах, которые не сотрудничают с крупнейшими страховыми компаниями, не всегда позволяют определить свое положение и могут скрывать конечную точку маршрута.

Для этого участники обсуждения хотят обратить внимание на экологическую безопасность перевозок, которая страдает при таком способе поставок. Старые и неизвестно как и кем обслуживаемые суда, нередко застрахованные в сомнительных компаниях, могут стать законной целью ограничений, что вынудит поставщиков вернуться к лидерам рыка. Те, в свою очередь, смогут проконтролировать поставки на уровне, не превышающем пололка цен для нефти и нефтепродуктов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Шамарина отстранили от должности замначальника Генштаба. Его обвиняют в получении взятки на миллионы рублей

      В США назвали сроки выхода Байдена из предвыборной гонки

      Украина назвала объем расходов на оборону до конца года

      В российском городе ребенку с инвалидностью пришлось ползти по лестнице в спортшколу

      В Госдуме одобрили предоставление ФСБ новых возможностей в отношении сотрудников

      В подконтрольной Киеву Херсонщине потребовали предупреждать о визитах заранее

      «Это чревато серьезными последствиями». Из Евросоюза захотели сделать военный блок. Почему он не сможет заменить НАТО?

      Украина подписала соглашения о безопасности со Словенией и Чехией

      В Okko оценили передачу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании

      Депутата Европарламента вывели с заседания в наморднике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше