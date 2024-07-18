Великобритания ввела санкции против 11 «российских» танкеров

Великобритания ввела санкции против 11 танкеров за поставку российской нефти

Власти Великобритании внесли в санкционный список 11 танкеров, которые, как утверждает Минфин королевства, задействованы в перевозках российской нефти. Документ опубликован на сайте ведомства.

Указанным судам запрещается доступ в британские порты, а их регистрацию в судовом реестре Великобритании могут прекратить. Кроме того, капитанам и лоцманам подсанкционных судов грозит задержание. Все танкеры, попавшие в список на этот раз, ходят под флагами Габона, островов Кука и Панамы.

Ранее Bloomberg выяснил, что Великобритания и несколько европейских стран согласны с необходимостью усилить меры борьбы с доходами России от продажи нефти и начали разрабатывать соответствующие способы.

Лондон хочет сделать упор на противодействии теневому флоту. Речь идет о фактически контролируемых Россией судах, которые не сотрудничают с крупнейшими страховыми компаниями, не всегда позволяют определить свое положение и могут скрывать конечную точку маршрута.

Для этого участники обсуждения хотят обратить внимание на экологическую безопасность перевозок, которая страдает при таком способе поставок. Старые и неизвестно как и кем обслуживаемые суда, нередко застрахованные в сомнительных компаниях, могут стать законной целью ограничений, что вынудит поставщиков вернуться к лидерам рыка. Те, в свою очередь, смогут проконтролировать поставки на уровне, не превышающем пололка цен для нефти и нефтепродуктов.