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05:46, 18 июля 2024Путешествия

Туристка побывала в закрытой для россиян стране Европы и раскрыла отношение к русским

Фото: Gunnar Ridderström / Unsplash

Туристка побывала в Норвегии и раскрыла отношение местных жителей к русским. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Норвегия закрыла въезд россиянам с 29 мая 2024 года, однако автору все равно удалось попасть в эту страну Европы. По словам путешественницы, отношение к гостям из России там осталось позитивным.

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«Простой народ не рад запретам в отношении туристов, ведь это приток денег, как и не рад беженцам (из любых стран), которые не работают, а живут на пособия, сокращая государственный бюджет», — обратила внимание блогерша.

Она добавила, что за время поездки ни разу не столкнулась с негативом в свою сторону.

Другая путешественница съездила в США и рассказала, что большинство американцев не ассоциируют российских туристов с правительством страны. По ее словам, жители Штатов больше интересуются, как приготовить знаменитый борщ.

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      Мария Борисова
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