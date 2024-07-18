В ДНР участника «Азова» осудили на 26 лет за убийство двух жителей Мариуполя

Суд приговорил к 26 годам участника «Азова» за убийство двух жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 26 годам лишения свободы военнослужащего националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игоря Филина за убийство двух жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Водитель-заправщик взвода материально-технического обеспечения 1-го батальона признан виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») и 105 («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти») УК РФ. Участник «Азова» будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 4 апреля 2022 года Филин с сослуживцами находились на тыловом пункте управления в здании на улице Гугеля в Мариуполе. Там они обнаружили двух мужчин, не участвовавших в вооруженном конфликте. Филин получил от заместителя командира приказ расстрелять их, что он и сделал. От полученных ранений мужчины скончались на месте преступления.

Филин признал вину в полном объеме.

16 июля сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил двух военнослужащих танкового батальона 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), 34-летнего Сергея Небещука и 32-летнего Николая Драндалуша, к 20 годам лишения свободы за обстрел из танка жилого дома в Мариуполе.