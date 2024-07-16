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15:59, 16 июля 2024Силовые структуры

Обстрелявшие из танка жилой дом в Мариуполе военные ВСУ получили по 20 лет колонии

В ДНР двое военных ВСУ получили по 20 лет колонии за обстрел дома из танка
СюжетНаселение России:

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил двух военнослужащих танкового батальона 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), 34-летнего Сергея Небещука и 32-летнего Николая Драндалуша, к 20 годам лишения свободы за обстрел из танка жилого дома в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Небещук и Драндалуш признаны виновными по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, которое было совершено общеопасным способом и организовано группой по мотивам политической и идеологической ненависти, об умышленном повреждении чужого имущества, которое повлекло причинение значительного ущерба, и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, 12 марта 2022 года, в Мариуполе, осужденные находились в составе экипажа танка. Они выехали на Белорусскую улицу и навели прицел орудия танка на дом, где проживала женщина с несовершеннолетними детьми, и не менее двух раз выстрелили. От ударов были разрушены домовладение и гараж. Причиненный ущерб собственнику составил более четырех миллионов рублей. Жители дома не пострадали, так как в момент обстрела были вне дома.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира минометной батареи батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) майора Арсена Дмытрыка за жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов.

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      Анна Габай
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