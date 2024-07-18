В Одессе прозвучали взрывы

Мэр Одессы Труханов сообщил о звуках взрывов в городе

В Одессе произошли взрывы. Об их звуках сообщил в Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

Градоначальник сообщил об услышанных в Одессе взрывах, призвав горожан оставаться в безопасных местах. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, включая Одесскую.

Утром 18 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударах российских войск в районе нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге в Полтавской области. По его словам, каждый прилет сопровождался мощным взрывом.