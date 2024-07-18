Стало известно об ударах ВС России по НПЗ в Полтавской области

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли два мощных удара в районе НПЗ Кременчуга

Вооруженные силы (ВС) России нанесли два удара в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) города Кременчуга Полтавской области Украины, которые сопровождались мощными взрывами. Об этом стало известно из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«Кременчуг Полтавской области ночью получил серию мощных ударов по военным объектам. (...) Каждый сопровождался мощной детонацией, второй прилет вызвал большую взрывную волну», — заявил подпольщик

Он отметил, что к заводу была подведена развитая сеть железнодорожных коммуникаций, которая позволяла Киеву оперативно поставлять горюче-смазочную продукцию завода на фронт. Благодаря атаке цепочки поставок могли быть нарушены.

Ранее Лебедев также рассказал об ударе ВС России по военному аэродрому в Миргороде. По его словам, после удара местные жители заметили большое зарево и «сильную взрывную волну».