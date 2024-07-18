В российском регионе захотели установить налоговый вычет на развитие связи

Власти Кировской области захотели установить налоговый вычет на развитие связи

Власти Кировской области захотели установить налоговый вычет на развитие связи. Об этой инициативе сообщается в Telegram-канале местного правительства.

Отмечается, что с предложением реализовать подобную меру выступил губернатор Кировской области Александр Соколов. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в региональный парламент на следующей неделе.

Инициатива подразумевает вычет по налогу на прибыль в размере 90 процентов от первоначальной стоимости созданного в регионе объекта связи. Подобная мера должна будет затронуть организации, специализирующиеся на развитии сотовой связи и интернета. Главной целью подобной инициативы является обеспечение устойчивой связи в малых населенных пунктах региона и на местных автомобильных дорогах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в обозримом будущем в стране может появиться Федеральный инвестиционный налоговый вычет. Предполагается, что эта мера должна будет поспособствовать притоку денежных вложений в национальную экономику и улучшить инвестклимат.