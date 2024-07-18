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19:19, 18 июля 2024Экономика

В российском регионе захотели установить налоговый вычет на развитие связи

Власти Кировской области захотели установить налоговый вычет на развитие связи

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Власти Кировской области захотели установить налоговый вычет на развитие связи. Об этой инициативе сообщается в Telegram-канале местного правительства.

Отмечается, что с предложением реализовать подобную меру выступил губернатор Кировской области Александр Соколов. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в региональный парламент на следующей неделе.

Инициатива подразумевает вычет по налогу на прибыль в размере 90 процентов от первоначальной стоимости созданного в регионе объекта связи. Подобная мера должна будет затронуть организации, специализирующиеся на развитии сотовой связи и интернета. Главной целью подобной инициативы является обеспечение устойчивой связи в малых населенных пунктах региона и на местных автомобильных дорогах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в обозримом будущем в стране может появиться Федеральный инвестиционный налоговый вычет. Предполагается, что эта мера должна будет поспособствовать притоку денежных вложений в национальную экономику и улучшить инвестклимат.

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      Анатолий Акулов
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