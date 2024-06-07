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15:41, 7 июня 2024Экономика

Путин допустил появление в России нового налогового вычета

Путин: в России может появиться Федеральный инвестиционный налоговый вычет

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В России может появиться Федеральный инвестиционный налоговый вычет. Такое развитие событий допустил президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Путин подчеркивал, что при совершенствовании налоговой системы необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки семей с детьми, имеющих невысокие доходы. Так, если в семье с двумя и более детьми среднедушевой доход на члена семьи не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, то для таких граждан будет предусмотрен налоговый вычет, чтобы в конечном счете они платили НДФЛ в размере лишь 6 процентов.

По словам руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, в 2025 году ведомство будет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме. Гражданам не придется подавать заявление и налоговую декларацию для получения вышеуказанной услуги. Сегодня россиянам в упрощенном режиме доступны инвестиционный и имущественный вычеты.

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      Вячеслав Агапов
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