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10:24, 18 июля 2024Из жизни

Женщина купила шесть лотерейных билетов и выиграла с каждым из них

В США женщина купила сразу шесть выигрышных лотерейных билетов

Фото: Unsplash

Жительница штата Вирджиния, США, выиграла в лотерею с каждым из шести купленных билетов и разбогатела на 180 тысяч долларов (15,8 миллиона рублей). Об этом пишет UPI.

Латойя Берк рассказала, что решила испытать удачу, поэтому специально купила шесть одинаковых лотерейных билетов. Все они оказались счастливыми: номера на них совпали с выигрышной комбинацией.

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«Я проверила цифры и очень обрадовалась», — призналась женщина. Она не раскрыла, на что планирует потратить выигрыш.

Ранее сообщалось, что в американском штате Небраска женщина сорвала джекпот в размере 220 тысяч долларов благодаря лотерейному билету, напечатанному по ошибке. Она призналась, что подобное с ней уже происходило в 2019 году.

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      Юлия Юткина
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