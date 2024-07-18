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19:48, 18 июля 2024Из жизни

Женщина намеренно забеременела от заключенного второй раз

В США женщина вышла замуж за заключенного и забеременела от него второй раз

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

В штате Калифорния, США, женщина влюбилась в заключенного и родила от него ребенка, а затем забеременела второй раз. Об этом она рассказала на YouTube-канале truly.

Моник МакКол познакомилась с Артуром, сидящим в тюрьме, через общего друга. Они стали общаться по телефону и обмениваться письмами. В июне 2019 года, через полгода после знакомства, Артур и Моник встретились вживую. Еще через полгода мужчина сделал предложение Моник, и она вышла за него замуж. У пары родилась дочь.

У Моник уже были дети от первого брака. Сейчас она вынашивает четвертого ребенка. Женщина рассказала, что намеренно поехала к мужу в период овуляции, поскольку хотела забеременеть. По ее словам, она сталкивается с критикой своего выбора как в интернете, так и в реальной жизни. Некоторые ее родственники знают семью жертвы, которая пострадала от рук Артура, поэтому не могут его простить. Моник поддерживает лишь ее мать, которая тоже состояла в отношениях с заключенным.

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Тюремный срок Артура заканчивается только в 2053 году, но Моник надеется, что ему дадут вернуться домой досрочно. Если это произойдет, они планируют купить дом и завести еще детей.

Ранее сообщалось, что в США женщины влюбились в преступника по прозвищу «Дедпул» и написали судье письмо с просьбой отменить вынесенный ему приговор. Присяжные проголосовали за то, чтобы лишить «Дедпула» жизни, женщины же предлагают просто оставить его в тюрьме.

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      Юлия Юткина
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