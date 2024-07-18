Звезда «Слова пацана» объявил о разводе с женой

Звезда «Слова пацана» Максимов объявил о разводе с женой

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Максимов объявил о разводе с женой, актрисой Софией Сливиной. О принятом решении 26-летний артист сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Актер отметил, что они с супругой расстаются по обоюдному желанию. «Мы остаемся в прекрасных отношениях и умираем от любви к нашему сыну», — уточнил он.

Сливина и Максимов узаконили отношения в 2020 году. Пара воспитывает трехлетнего сына Савву.

Ранее Максимов рассказал, что пробовался на роль Кащея в «Слове пацана» вместо Никиты Кологривого. По словам кастинг-директора, пробы прошли успешно, однако предложение сыграть именно этого персонажа Максимову так и не поступило. Артист сыграл в проекте роль бандита Желтого.