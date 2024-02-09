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12:13, 9 февраля 2024Культура

Назван пробовавшийся на роль Кологривого в «Слове пацана» актер

Актер Андрей Максимов рассказал, что пробовался на роль Кащея в «Слове пацана»
Андрей Максимов

Андрей Максимов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Андрей Максимов рассказал, что пробовался на роль Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» вместо Никиты Кологривого. Интервью с ним публикует U Magazie.

Артист, сыгравший в проекте Желтого, рассказал, что изначально проходил кастинг на роль Кащея, которую сильно хотел получить. По словам кастинг-директора, пробы прошли успешно, однако предложение сыграть именно этого персонажа Максимову так и не поступило.

«Затем я посетил премьеру сериала "Фишер" и узнал от Вани Янковского, что на роль Кащея был утвержден Никита Кологривый. Я был разочарован, потому что хотел принять участие в этом проекте. Примерно через пару недель мне пришло письмо с предложением попробоваться на роль Желтого, и я, конечно же, был рад получить эту роль, которую теперь очень люблю», — поделился актер.

Артист также признался, что не ожидал такого успеха проекта: «И на съемочной площадке, я думаю, такого успеха никто не ожидал, но, когда я приехал домой, сказал жене: "Соня, мне кажется, это просто всех разорвет". И так все и произошло».

Ранее педагог Никиты Кологривого рассказал о характере звезды.

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      Анастасия Астахова
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