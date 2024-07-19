Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:33, 19 июля 2024Наука и техника

Обнаружен новый механизм старения

Cell: обнаружен механизм старения с участием некодирующей РНК

Фото: Bruce Tang / Unsplash

Специалисты Юго-Западного медицинского центра Техасского университета обнаружили новый механизм старения. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Ученые выяснили, что некодирующая РНК SNORA13 играет ключевую роль в процессе клеточного старения. SNORA13 принадлежит к семейству малых ядрышковых РНК, которые обычно участвуют в химической модификации других молекул РНК. Оказалось, что ингибирование этой некодирующей РНК значительно замедляет старение клеток.

Исследователи применили метод интерференции CRISPR для индивидуального инактивирования тысяч некодирующих РНК в клетках человека, имеющих онкогенную мутацию. Обычно мутация провоцирует активацию механизмов старения клеток, останавливая их деление. Однако удаление SNORA13 позволило клеткам продолжить деление.

Дополнительные эксперименты показали, что SNORA13 замедляет сборку рибосом — клеточных структур, синтезирующих белки. Клеточный стресс, вызванный мутацией, может нарушить этот процесс и привести к старению. Однако удаление SNORA13 ускоряет сборку рибосом и предотвращает запуск старения, позволяя клеткам продолжать деление.

Изучение данного механизма может помочь в разработке новых методов лечения рака, стимулирующих старение клеток. В то же время предотвращение старения клеток может замедлить развитие заболеваний, связанных с возрастом, таких как сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, а также диабет.

Кроме того, воздействие на SNORA13 может стать основой для терапии рибосомопатий — заболеваний, связанных с аномальной продукцией или функционированием рибосом, в том числе синдрома Тричера-Коллинза, анемии Даймонда-Блэкфана и других подобных заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемый в получении взятки экс-замглавы Генштаба частично признал вину

      В Турции задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

      В бразильском клубе перепутали Медведевых

      Украинка подожгла себя из-за отказа ее мужу в отсрочке от армии

      Маленькая девочка заплакала кровью из-за редкого заболевания

      Обнаружен новый механизм старения

      Air India отправит резервный борт за пассажирами аварийно севшего в Красноярске рейса

      Ким Чен Ын принял военную делегацию России

      Источник сообщил о скором конце карьеры Байдена

      В Самаре возбудили уголовное дело после нападения мигрантов на депутата Госдумы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше