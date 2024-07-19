Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:56, 19 июля 2024Ценности

Джулия Фокс показала внешность без макияжа

Модель и актриса Джулия Фокс показала лицо без косметики

Фото: @juliafox

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс показала естественную внешность без макияжа. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала напротив зеркала с темными волосами средней длины, завитыми в крупные локоны. При этом на кадре видно, что звезда отказалась от косметики, демонстрируя лицо с мелкими дефектами в виде кругов под глазами.

Материалы по теме:
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024

Помимо этого, манекенщица надела серую толстовку с принтом. На размещенном фото видно, что Фокс находится в Канаде.

Ранее в июле Джулия Фокс примерила упаковку из-под презерватива на фото. Знаменитость позировала в платье с имитацией упомянутого изделия желтого цвета. При этом на теле звезды присутствовали многочисленные следы от поцелуев с красной помадой.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Самый масштабный компьютерный сбой в истории вызвал хаос по всему миру. Как это было?

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Турист на спор прыгнул в фонтан в Европе и разгневал местных жителей

      В российском городе полицейские нашли крупный арсенал и военную экипировку в автомобиле

      В России пенсионерка со сломанной ногой была вынуждена ползти в гипсе на десятый этаж

      На Украине обвинили Зеленского в уничтожении всей политической конкуренции

      Популярный журналист раскрыл отношение американцев к России

      Байден заявил о намерении продолжить избирательную кампанию

      Джулия Фокс показала внешность без макияжа

      Израиль захотел объединить весь свободный мир в борьбе с одной страной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше