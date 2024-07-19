Джулия Фокс показала внешность без макияжа

Модель и актриса Джулия Фокс показала лицо без косметики

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс показала естественную внешность без макияжа. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала напротив зеркала с темными волосами средней длины, завитыми в крупные локоны. При этом на кадре видно, что звезда отказалась от косметики, демонстрируя лицо с мелкими дефектами в виде кругов под глазами.

Помимо этого, манекенщица надела серую толстовку с принтом. На размещенном фото видно, что Фокс находится в Канаде.

Ранее в июле Джулия Фокс примерила упаковку из-под презерватива на фото. Знаменитость позировала в платье с имитацией упомянутого изделия желтого цвета. При этом на теле звезды присутствовали многочисленные следы от поцелуев с красной помадой.