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13:17, 19 июля 2024Бывший СССР

Главу одного из подразделений ВСУ во Львове заподозрили в незаконном обогащении

ГБР Украины заподозрило главу подразделения ВСУ в незаконном обогащении

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении в незаконном обогащении одному из руководителей хозяйственного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) во Львовской области. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Согласно должностным обязанностям, чиновник контролировал закупки и обслуживание военного имущества региона. Начальник квартирно-эксплуатационного отдела части через многочисленные сделки незаконно переоформил на родственников имущество на почти 12 миллионов гривен», — указано в сообщении ГБР.

Как сообщается, таким образом военный оформил на родственников жилой дом и земельный участок в селе Брюховичи и квартиру в элитном районе Львова площадью около 100 квадратных метров.

Ранее стало известно, что ГБР Украины заочно предъявило обвинение бывшему министру внутренних дел страны Виталию Захарченко в склонении должностных лиц к госизмене. В ГБР заявили, что в 2022 году Захарченко звонил украинским чиновникам и уговаривал их подписать договор якобы о сдаче России украинских территорий.

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      Валентин Карант
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