Певица Долина раскритиковала идею дресс-кода для звезд

Певица Лариса Долина высказалась об идее дресс-кода для звезд. Ее слова приводит «Пятый канал».

Исполнительница назвала предложение о дресс-коде для артистов неуместной цензурой. «Я считаю, что костюм — это продолжение артиста. Это должно очень сильно совмещаться с его органикой», — пояснила Долина.

Артистка отметила, что на сцену можно выходить в наряде, который «позволяет песня». Она также заступилась за певицу Ольгу Бузову, которую раскритиковали за откровенный образ на концерте в Уфе. «А что, до этого такого не было? Это единичный случай, который надо рассматривать именно так. Ну, девушка что-то с чем-то перепутала. Ну, бывает такое», — заключила она.

Ранее Минкульт России положительно оценил идею о введении дресс-кода для артистов на выступлениях. В ведомстве рекомендовали властям регионов «обратить внимание на внешний вид артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений».