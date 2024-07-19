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21:49, 19 июля 2024Мир

Макрон договорился о разделении власти с правоцентристами

Bloomberg: коалиция Макрона договорилась о разделении власти с правоцентристами

Фото: Kin Cheung / Reuters

Коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона договорилась с правоцентристами о разделении власти в Национальном собраннии страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что таким образом планируется исключить радикальные партии из централизованного коалиционного правительства. Депутат Виолетта Спилебу добавила, что это решение позволит стороннику Макрона Яэлю Браун-Пиве переизбраться на пост главы Национальной ассамблеи.

7 июля прошел второй тур парламентских выборов во Франции. По их итогам глава лидирующего «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон заявил о готовности сформировать правительство. Габриэль Атталь объявил о своем решении подать в отставку, однако французский президент попросил его остаться на своей должности, «чтобы обеспечить стабильность страны».

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      Евгений Силаев
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