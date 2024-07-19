Медики стали «оживлять» людей для трансплантации органов

В США медики нашли способ справиться с нехваткой донорских органов

Новый метод, позволяющий справиться с нехваткой донорских органов, раскритиковали за неэтичность. Об этом пишет NPR.

Американские медики начали использовать нормотермическую экстракорпоральную перфузию (НЭП) при работе с донорскими органами. Это способ «оживлять» тело: после исчезновения всех жизненных показателей у человека медики искусственно, при помощи специального аппарата, запускают кровообращение. Кровь насыщает все ткани кислородом, и лишь затем нужный орган извлекается и помещается в емкость со льдом для транспортировки. Благодаря НЭП нужные органы — сердце, почки или печень — попадают к людям более здоровыми, что снижает риски при проведении трансплантации. Кроме того, НЭП увеличивает время жизни органов, облегчая логистику.

Этот метод позволяет справиться с кислородным голоданием, которое испытывают органы в процессе умирания. Если мы извлечем орган и положим его на лед в состоянии недостатка кислорода, он будет не таким здоровым, когда попадет к реципиенту. А с НЭП он остается в более здоровом состоянии, поэтому, когда он попадет к реципиенту, вероятность того, что он заработает, будет выше Марти Сэллерс трансплантолог

НЭП вызывает большой интерес как важная инновация, позволяющая сохранить больше органов и устранить их нехватку. Более 100 тысяч человек в США находятся в списках ожидания на получение органов, в основном почек. Многие не дожидаются своей очереди, по оценкам специалистов, из-за этого около 17 человек умирают ежедневно.

Несмотря на это, метод нередко критикуют за неэтичность. Его противники указывают, что при реанимации тела перед извлечением донорских органов медики намеренно останавливают поступление крови к головному мозгу. Это делается для того, чтобы донор не вернулся к жизни. «Есть риск, что при поступлении крови некоторые части головного мозга могут продолжить функционирование, и тогда человек уже не будет мертвым», — объясняет профессор нейрологии Джеймс Бернат.

Ранее сообщалось, что женщина ощутила боли после операции и узнала, что медики оставили в ее теле медицинский тампон. Инцидент произошел во время операции по удалению матки.