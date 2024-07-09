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16:30, 9 июля 2024Из жизни

Врачи забыли в теле женщины медицинский тампон

В Новой Зеландии врачи оставили в теле женщины медицинский тампон после операции

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Женщина ощутила боли после операции.и узнала, что медики оставили в ее теле медицинский тампон. Об этом пишет NZ Herald.

Неназванной женщине из Новой Зеландии провели операцию по удалению матки методом лапароскопии, то есть посредством нескольких небольших проколов. Во время операции возникло небольшое осложнение в виде кровотечения. Из-за этого врачи повторно открывали разрезы и осматривали прооперированную зону.

Женщину выписали, однако спустя время она стала ощущать боли внизу живота и заметила странные выделения. Она обратилась за помощью к дежурному врачу, который не стал осматривать ее на гинекологическом кресле из-за жалоб на сильные боли, а просто выписал противовоспалительные средства и антибиотики.

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Когда ее состояние ухудшилось, несмотря таблетки, пациентка при помощи зеркальца решила проверить состояние влагалища. В этот момент она обнаружила внутри что-то желтое, но ощутила боль при попытке вытащить предмет.

Женщину госпитализировали. Выяснилось, что после купирования кровотечения во время операции медики забыли извлечь медицинский тампон. При этом в отчетах значилось, что все использованные тампоны извлечены.

Медики извинились перед женщиной и ее мужем. В больнице провели внутренне расследование, однако выяснить, кто именно виноват в произошедшем, не удалось.

Ранее сообщалось, что жительница Индии перенесла три операции после того, как хирурги забыли в ее животе марлевый тампон. Ошибка была допущена во время кесарева сечения, которое беременной женщине сделали на фоне осложнений.

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      Антонина Черташ
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