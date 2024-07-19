Москвича осудили на 24 года за расправу над охранником ювелирного магазина

В Москве осудили мужчину, убившего охранника ювелирного магазина в 2015 году

В Москве суд приговорил к 24 годам лишения свободы 42-летнего Рамила Исмаилова, расправившегося с охранником ювелирного магазина девять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Москвич признан виновным по пунктам «ж,з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем»), пунктам «а,б,в» части 4 статьи 162 («Разбой») и части 3 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 7 октября 2015 года Исмаилов и четыре его соучастника с огнестрельным оружием и топором напали на ювелирный магазин на улице Знаменские Садки. Осужденный заметил охранника и трижды выстрелил в него. Потерпевший не выжил. Затем нападавшие топором и рукояткой пистолета громили витрины, похищая ювелирные украшения. Они вынесли из магазина драгоценностей на 3,7 миллиона рублей.

Отмечается, что Исмаилов поранился о разбитую им же витрину, оставив на месте преступления свои биологические следы, по которым его нашли.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге суд вынес приговор участникам банды Александру Боковому и Максиму Малкину за разбойные нападения на салоны связи.

