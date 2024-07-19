Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:18, 19 июля 2024Силовые структуры

Москвича осудили на 24 года за расправу над охранником ювелирного магазина

В Москве осудили мужчину, убившего охранника ювелирного магазина в 2015 году

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 24 годам лишения свободы 42-летнего Рамила Исмаилова, расправившегося с охранником ювелирного магазина девять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Москвич признан виновным по пунктам «ж,з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем»), пунктам «а,б,в» части 4 статьи 162 («Разбой») и части 3 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 7 октября 2015 года Исмаилов и четыре его соучастника с огнестрельным оружием и топором напали на ювелирный магазин на улице Знаменские Садки. Осужденный заметил охранника и трижды выстрелил в него. Потерпевший не выжил. Затем нападавшие топором и рукояткой пистолета громили витрины, похищая ювелирные украшения. Они вынесли из магазина драгоценностей на 3,7 миллиона рублей.

Отмечается, что Исмаилов поранился о разбитую им же витрину, оставив на месте преступления свои биологические следы, по которым его нашли.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге суд вынес приговор участникам банды Александру Боковому и Максиму Малкину за разбойные нападения на салоны связи.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Глобальный сбой Windows посеял хаос по всему миру. Что стало его причиной и чего опасаться россиянам?

      SHAMAN анонсировал митинг у посольства США

      Поставки угля из России рухнули

      Назван срок окончания интенсивных дождей в Москве

      Беременная женщина застала мужа с любовницей на пляже

      Донецк остался без подачи воды

      Испанский футболист покрасил волосы в честь победы на Евро-2024

      В Грузии захотели амнистировать треть заключенных

      Раскрыт способ сэкономить место на бельевой веревке во время сушки одежды

      Уникальная ночная «серенада» дальневосточного леопарда попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше