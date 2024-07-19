Мужчина на машине врезался в черную пантеру и оглушил ее

Jam Press: в Малайзии в черную пантеру врезалась машина

Житель Китая случайно въехал в черную пантеру на машине. Об этом сообщает Jam Press.

Мужчина ехал на автомобиле по горной дороге, когда на нее выбежала хищная кошка. Он не успел затормозить и врезался в нее. Черная пантера осталась жива и отошла на обочину. Судя по видео, опубликованному водителем, он оглушил животное. На морде дикой кошки видны свежие раны. Позже мужчина также поделился кадрами повреждения машины.

Черные пантеры не являются самостоятельным видом. Это особи ягуара или леопарда особой темной окраски, которая является проявлением меланизма, вызванного мутацией гена. Такая особенность распространенная среди хищных кошек Малайзии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании лебедь перепутал мокрую дорогу с рекой и спровоцировал аварию. Люди получили незначительные травмы, а птица улетела, как только на место происшествия прибыл зоозащитник.

