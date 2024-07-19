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11:16, 19 июля 2024Экономика

Падение прибыли российских банков оценили

ЦБ: чистая прибыль банков в России упала на 12 процентов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В июне 2024 года российские банки получили 225 миллиардов рублей чистой прибыли. К такому выводу пришли в Банке России.

По сравнению с маем чистая прибыль снизилась на 30 миллиардов рублей, или на 12 процентов. Доходность на капитал опустилась с 20,4 до 17,8 процента.

В то же время в стране стало больше прибыльных банков. В мае их насчитывалось 232, а в июне — уже 248. Их доля от общего числа таких кредитных организаций дошла до 78 процентов.

Чистая прибыль российских банков падает не первый месяц. В мае 2024 года она снизилась на 16 процентов относительно апреля. Одна из причин — рост операционных расходов.

Между тем в 2023 году чистая прибыль российских банков серьезно увеличилась и достигла отметки в 3,3 триллиона рублей. В 2022 году речь шла о 0,2 триллиона рублей, а в 2021 году — о 2,4 триллиона.

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