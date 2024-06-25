Чистая прибыль банков России снизилась

Центробанк: чистая прибыль российских банков в мае снизилась на 16 % к апрелю

Чистая прибыль российских банков в мае 2024 года сократилась на 16 процентов по отношению к апрелю и составила 255 миллиардов рублей. Об этом говорится в материале Банка России.

Регулятор отметил, что в денежном выражении это на 50 миллиардов рублей ниже результата апреля — 305 миллиардов рублей. Основная прибыль уменьшилась на 18 миллиардов рублей (минус восемь процентов) из-за роста операционных расходов на около 10 миллиардов рублей, а также резервов (почти на восемь миллиардов рублей).

Ранее стало известно, что в 2023 году чистая прибыль российских банков значительно выросла и достигла показателя 3,3 триллиона рублей.