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22:05, 1 июня 2024Экономика

Чистая прибыль банков в России в 2023 году значительно выросла

Центробанк: чистая прибыль банков в России в 2023 году достигла ₽3,3 трлн

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В 2023 году чистая прибыль российских банков значительно выросла и достигла показателя 3,3 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

В 2022 года прибыль кредитных организаций составила 0,2 триллиона рублей. В 2021 году показатель составил 2,4 триллиона рублей.

Как отмечал на фоне этого глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, объем прибыли банков практически совпал с расходами бюджета РФ на образование и здравоохранение.

Ранее сообщалось, что на заседании 7 июня Центробанк России может поднять ключевую ставку до 17 процентов. Увеличение ключевой ставки предполагает более половины из 21 экспертов.

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      Юлия Мискевич
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