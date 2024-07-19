Павел Дуров анонсировал меры по борьбе с мошенниками в Telegram

Павел Дуров: в Telegram будет отображаться месяц создания публичного канала

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал меры по борьбе с мошенниками в мессенджере. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы также активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, которые пытаются обмануть новичков в сфере криптовалют», — написал он.

Он заявил, что скоро у публичных аккаунтов Telegram-аккаунтов будет отображаться месяц создания канала и страна с предпочтительной для него аудиторией. Это поможет отличить настоящий канал от мошеннического. Также, по словам Дурова, компании смогут использовать собственные мини-приложения для верификации каналов.

Ранее Дуров рассказал о сильном росте числа пользователей Telegran в Казахстане. По его словам, за год мессенджером стало пользоваться на 25 процентов больше жителей страны.

До этого Дуров высказался о популярной игре Hamster Kombat. Он заявил, что в игре за три месяца зарегистрировалось 239 миллионов человек.