Дуров рассказал о сильном росте популярности Telegram в одной стране

Дуров: число пользователей Telegram в Казахстане выросло на 25 процентов за год

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в Казахстане популярность мессенджера в стране сильно выросла за один год. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«12,5 миллиона из 20 миллионов казахстанцев ежемесячно пользуются Telegram, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Мы гордимся тем, что являемся основной коммуникационной платформой для народа Казахстана», — написал предприниматель.

Он также заявил, что в стране есть благоприятные условия для ведения бизнеса иностранным компаниям, в частности, налоговая политика. Кроме того, Дуров отметил, что Казахстан укрепляет позиции в сфере науки и образования.

Ранее Дуров посетил Узбекистан. Он заявил, что его поразила инфраструктура Ташкента.

До этого основатель мессенджера анонсировал поездку в Центральную Азию. Он объяснил желание посетить регион необходимостью изучить потребности пользователей оттуда.