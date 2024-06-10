Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что отказался от отпусков

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об отказе от отпусков. Подробности он раскрыл в своем Telegram-канале.

Предприниматель рассказал, что в Дубае становится очень жарко, поэтому многие его друзья уезжают, в частности, на юг Франции. «Как гражданин Франции, я согласен, что Франция — лучшее место для отдыха», — отметил Дуров.

По словам бизнесмена, будучи генеральным директором Telegram, он не берет отпуск, а вместо этого продолжает работать. «Этим летом я решил посетить Центральную Азию, чтобы посмотреть, какая там жизнь, изучить, как люди используют Telegram, каковы их цифровые потребности», — написал он.

Ранее Дуров рассказал, что несколько лет использовал бюджетный смартфон от Samsung стоимостью 180 долларов (около 16 тысяч рублей). «Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram», — раскрыл причину своего выбора предприниматель. Он добавил, что хотел перенять опыт пользователей, чтобы улучшить работу мессенджера.