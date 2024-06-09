Миллиардер Дуров раскрыл причину использования смартфона за 16 тысяч рублей

Дуров заявил, что несколько лет использовал смартфон стоимостью 180 долларов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что несколько лет использовал бюджетный смартфон от Samsung стоимостью 180 долларов (около 16 тысяч рублей). Он сообщил, что гаджет сломался из-за жары в Дубае.

«Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram», — раскрыл причину своего выбора предприниматель. Дуров добавил, что хотел перенять опыт пользователей, чтобы улучшить работу мессенджера.

Ранее Дуров объявил, что в Telegram появилась внутренняя валюта, которой можно оплачивать цифровые товары и услуги в мини-приложениях. В апреле он сообщил, что в мессенджере можно будет продавать и покупать стикеры и эмодзи за криптовалюту.