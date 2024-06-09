Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:05, 9 июня 2024Интернет и СМИ

Миллиардер Дуров раскрыл причину использования смартфона за 16 тысяч рублей

Дуров заявил, что несколько лет использовал смартфон стоимостью 180 долларов

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что несколько лет использовал бюджетный смартфон от Samsung стоимостью 180 долларов (около 16 тысяч рублей). Он сообщил, что гаджет сломался из-за жары в Дубае.

«Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram», — раскрыл причину своего выбора предприниматель. Дуров добавил, что хотел перенять опыт пользователей, чтобы улучшить работу мессенджера.

Ранее Дуров объявил, что в Telegram появилась внутренняя валюта, которой можно оплачивать цифровые товары и услуги в мини-приложениях. В апреле он сообщил, что в мессенджере можно будет продавать и покупать стикеры и эмодзи за криптовалюту.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Рок-музыкант ранил ножом главу крупной российской IT-компании. Конфликт мог произойти из-за девушки

      В рядах ВСУ разгорелся скандал из-за воровства

      Представлена новая игра из серии Doom

      Самолет ВСУ впервые ударил по цели в России вне новых регионов

      Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил досрочные выборы

      Умерла актриса из греческой версии сериала «Моя прекрасная няня»

      Миллиардер Дуров раскрыл причину использования смартфона за 16 тысяч рублей

      Французская оппозиция потребовала от Макрона внеочередных выборов

      На Украине запланировали испытания корректируемых авиабомб своего производства

      Британский премьер перестал общаться с журналистами после скандала в Нормандии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше