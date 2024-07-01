Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:12, 1 июля 2024Путешествия

Павел Дуров отдохнул в Узбекистане и поделился фото из отпуска

Павел Дуров побывал в Узбекистане и рассказал о поразившей его инфраструктуре

Фото: Telegram-канал Du Rove's Channel

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отдохнул в Узбекистане и рассказал о поездке. Своими впечатлениями и фото из отпуска он поделился в личном Telegram-канале.

По словам бизнесмена, ему очень понравилась республика бывшего СССР. Он отметил поразившую его инфраструктуру Ташкента, историю Бухары и Самарканда, горные ландшафты на востоке азиатской страны.

Материалы по теме:
«Просто отвал башки» Полный гайд по Таджикистану: как добраться, где побывать и что попробовать
«Просто отвал башки»Полный гайд по Таджикистану: как добраться, где побывать и что попробовать
22 июня 2024
Самый вкусный плов, любовь к русским и красивые мужчины. Почему Узбекистан стал приманкой для туристов из России?
Самый вкусный плов, любовь к русским и красивые мужчины. Почему Узбекистан стал приманкой для туристов из России?
25 апреля 2024

«Я встретил много молодых и талантливых людей с добрыми сердцами. Благодарен за теплый прием и надеюсь в этом году еще раз побывать в солнечном Ташкенте», — написал Дуров.

Ранее он писал, что поедет в Центральную Азию для работы. Гендиректор компании планировал изучить цифровые потребности пользователей мессенджера в этом регионе.

Узбекистан вошел в число самых дешевых зарубежных направлений для отдыха летом 2024 года. Стоимость авиабилета из Москвы до Ташкента и обратно в середине июля составит от 20,6 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили о задержании планировавших захват здания Верховной Рады

      Популярный российский комик признался в употреблении алкоголя перед выступлениями

      Раскрыта тайна календарного кольца в древнем компьютере

      Тарпищев рассказал о проблемах с допуском россиян на Олимпиаду-2024

      В пробке на Крымском мосту застряли больше тысячи машин

      Пашинян назвал проведение референдума о вступлении Армении в Евросоюз нецелесообразным

      В российском регионе автобус наехал на остановку с людьми

      Россиянин перебросил мужчину через себя и попал на видео

      В Венгрии оценили шансы изменить политику ЕС во время председательства

      В европейской стране ввели шестидневку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше