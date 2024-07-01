Павел Дуров отдохнул в Узбекистане и поделился фото из отпуска

Павел Дуров побывал в Узбекистане и рассказал о поразившей его инфраструктуре

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отдохнул в Узбекистане и рассказал о поездке. Своими впечатлениями и фото из отпуска он поделился в личном Telegram-канале.

По словам бизнесмена, ему очень понравилась республика бывшего СССР. Он отметил поразившую его инфраструктуру Ташкента, историю Бухары и Самарканда, горные ландшафты на востоке азиатской страны.

«Я встретил много молодых и талантливых людей с добрыми сердцами. Благодарен за теплый прием и надеюсь в этом году еще раз побывать в солнечном Ташкенте», — написал Дуров.

Ранее он писал, что поедет в Центральную Азию для работы. Гендиректор компании планировал изучить цифровые потребности пользователей мессенджера в этом регионе.

Узбекистан вошел в число самых дешевых зарубежных направлений для отдыха летом 2024 года. Стоимость авиабилета из Москвы до Ташкента и обратно в середине июля составит от 20,6 тысячи рублей.