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12:08, 19 июля 2024Экономика

Россиян стали чаще отправлять в командировки

Bronevik.com: количество деловых поездок в России выросло на 25 процентов

Фото: Eminent Luggage / Unsplash

С начала 2024 года в России число деловых поездок увеличилось на 25 процентов. Это выяснили эксперты платформы Bronevik.com, которых цитирует «Российская газета».

В свою очередь, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова заявил изданию, что чаще всего в командировки люди ездят по российским регионам или по СНГ. В основном речь идет о работниках, занятых в таких сферах, как медицина, строительство, тяжелая и добывающая промышленность.

По информации сервиса «Слетать.ру», в среднем командировка длится от одной до четырех ночей. За каждые сутки компания платит примерно 15 тысяч рублей. Стоимость поездок при этом в первые шесть месяцев 2024 года снизилась на 20 процентов. Особенно подешевело проживание — до 18,3 тысячи рублей в сутки, или на 25 процентов.

Уменьшение расходов объясняют тем, что компании предпочитают заселять командированных в апартаменты. Больше всего номеров во время деловой поездки бронируют в отелях и мини-отелях — 88 процентов.

Ранее сообщалось, что в России Минеральные Воды оказались самым дешевым направлением для отдыха во второй половине лета. Там одна ночь в отеле стоит около в 4,3 тысячи рублей. В такую же цену обойдется размещение в гостиницах Горно-Алтайска.

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