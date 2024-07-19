Россиянин помочился на клумбу, моментально поплатился за это и попал на видео

В Рязани прохожий нокаутировал помочившегося на клумбу мужчину

В Рязани мужчина помочился на клумбу и моментально поплатился за это. Снятый его спутницей видеоролик опубликовал Telegram-канал «Рязанская Культура».

На кадрах россиянин просит не снимать его. Через несколько секунд слышны возмущенные мужские голоса. «Сейчас ******** ему дадут», — произносит автор видео.

Пока мужчина вытирает руки о шорты, к нему подходит один из горожан. Затем он бьет помочившегося на клумбу человека в голову, после чего тот падает. Перед этим россиянин держал руку в кармане шорт — она остается там и после падения.

Ранее на Алтае турист помочился на священном для местных жителей перевале. В отношении 31-летнего жителя Новосибирска возбудили дело об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Пользователи сети осудили его поступок и указали на низкий культурный уровень сибиряка.