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14:22, 19 июля 2024Россия

Россиянин помочился на клумбу, моментально поплатился за это и попал на видео

В Рязани прохожий нокаутировал помочившегося на клумбу мужчину

В Рязани мужчина помочился на клумбу и моментально поплатился за это. Снятый его спутницей видеоролик опубликовал Telegram-канал «Рязанская Культура».

На кадрах россиянин просит не снимать его. Через несколько секунд слышны возмущенные мужские голоса. «Сейчас ******** ему дадут», — произносит автор видео.

Пока мужчина вытирает руки о шорты, к нему подходит один из горожан. Затем он бьет помочившегося на клумбу человека в голову, после чего тот падает. Перед этим россиянин держал руку в кармане шорт — она остается там и после падения.

Ранее на Алтае турист помочился на священном для местных жителей перевале. В отношении 31-летнего жителя Новосибирска возбудили дело об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Пользователи сети осудили его поступок и указали на низкий культурный уровень сибиряка.

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      Алан Босиков
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